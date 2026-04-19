Baia Mare devine, la finalul lunii aprilie, capitala gimnasticii ritmice din România, odată cu desfășurarea celei de-a XXVIII-a ediții a competiției „Cupa Prietenia”. Evenimentul va avea loc în perioada 24–26 aprilie 2026, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, reunind unele dintre cele mai talentate tinere gimnaste din țară.

Competiția, devenită deja o tradiție în lumea sportului juvenil, aduce la start cluburi de prestigiu precum CSS Reșița, CSS nr. 1 Timișoara, LPS Bihorul Oradea, CS Gloria Bistrița sau CSS Unirea Iași, alături de reprezentantele gazdelor din Baia Mare.

Timp de trei zile, publicul va avea parte de un adevărat spectacol de eleganță, coordonare și expresivitate, în care gimnastele vor evolua pe categorii de vârstă și niveluri diferite de pregătire. Programul competițional este unul intens, cu probe desfășurate pe parcursul întregului weekend, culminând duminică cu festivitatea de premiere.

„Cupa Prietenia” nu este doar o competiție, ci și o platformă de afirmare pentru viitoarele stele ale gimnasticii ritmice românești, promovând spiritul sportiv, disciplina și pasiunea pentru performanță.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar organizatorii îi invită pe băimăreni să susțină tinerele sportive și să se bucure de un show sportiv de înaltă ținută.