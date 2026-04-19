România confirmă încă o dată statutul de forță în taekwon-do ITF, reușind să ocupe locul 1 în clasamentul pe națiuni la Campionatele Europene desfășurate la Maribor. Performanța este completată de distincțiile obținute pentru cele mai bune echipe de juniori, atât la feminin, cât și la masculin.

Succesul delegației tricolore a fost susținut și de o serie de rezultate excelente obținute de sportivi din Maramureș, care au urcat de mai multe ori pe podiumul european.

De la CS Dragonul Baia Mare, Carolina Petky a cucerit două medalii de aur, la tehnici speciale și tull pe echipe (junioare 1, 16–18 ani), dar și un argint la spargeri forță pe echipe. Colegul său, Erik Peter, a devenit campion european cu echipa la spargeri forță (juniori 1) și vicecampion la luptă pe echipe. Tot de la Dragonul, Alexia Timiș a obținut aur la tehnici speciale cu echipa și argint la spargeri forță, categoria junioare 1.

Rezultate notabile au venit și din partea sportivilor legitimați la CS Ge-Baek Baia Mare. Bogdan Alexandru Roman a câștigat aurul la tehnici speciale pe echipe (juniori) și bronzul la spargeri forță individual, în timp ce Doru Ioan Haragâș a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la tehnici speciale pe echipe, categoria prejuniori (13–15 ani).

Rezultatele obținute la Maribor reconfirmă valoarea școlii românești de taekwon-do ITF și evidențiază contribuția importantă a cluburilor din Baia Mare la performanța națională. România încheie astfel competiția continentală în forță, cu un palmares impresionant și perspective solide pentru viitoarele competiții internaționale.