Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

Luni seara, Guvernul o să-și asume răspunderea în Parlament pentru alte 5 proiecte de legi.

Până luni, vor mai putea fi făcute modificări la proiectele de lege adoptate de guvern. De exemplu, PSD vrea ca părinții aflați în concediul de creștere a copiilor și pensionarii să fie scutiți de la plata contribuției la sănătate.

Duminică, vor fi o ședință de coaliție, apoi de Guvern, pentru reforma administrației publice. Este un subiect sensibil, asupra căruia partidele nu au ajuns la un consens.

Este vorba de tăierea a 40.000 de posturi din primării și consilii județene, dintr-un total de 150.000.