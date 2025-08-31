Consiliul Județean Maramureș a acordat o distincție de recunoștință unuia dintre cei mai valoroși artiști contemporani ai României, sculptorul Mircea Roman.

Placheta, semnată de președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, i-a fost înmânată de către Ducu Hotima, administrator public al județului, în cadrul vernisajului expoziției „Acasă”.

Pe plachetă este gravat mesajul:„O viață dăruită artei și frumuseții spiritului.

Se acordă artistului Mircea Roman,în semn de profundă apreciere și recunoștință pentru talentul de a transforma lemnul și bronzul în simboluri ale fragilității și ale măreției umane, precum și pentru consolidarea locului Maramureșului și al României pe harta culturii universale.”

Expoziția „Acasă” face parte din proiectul Asociației culturale Sub Stejar – Centrul Cultural-Educațional Start, intitulat „Reconectare prin artă, apartenență și dialog intercultural”, sprijinit financiar de Consiliul Județean Maramureș.

Distincția acordată lui Mircea Roman marchează recunoașterea contribuției sale la afirmarea Maramureșului și a României în spațiul cultural internațional.