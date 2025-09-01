Reprezentanții Vital anuță întreruperea furnizării apei potabile luni, 1 septembrie, până la ora 14.00, în localitatea Săsar – str. Dâmbul Morii nr. 4 pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.

Tot luni, 1 septembrie, în intervalul orar 09.00-16.00, va fi întreruptă furnizarea apei potabile sau va fi presiunea scăzută în Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă bloc A2, A3, A5, A6, A10, Piața 1 Decembrie B1, B2, B3, B4, B9, pentru lucrări de modernizare a rețelei de apă potabilă în cartierul Bogdan Vodă.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.