Începând de vineri, 29 august, toate primăriile de comune și orașe mici pun lacătul pe ușă, pe termen nedeterminat, ca protest faţă de pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.

Angajații din primării au anunțat, într-un comunicat de presă, că nu vor mai lucra cu publicul „pe termen nedeterminat”, după ce timp de șapte săptămâni au încercat să-l convingă pe premierul Bolojan să modifice măsurile care îi vizează.