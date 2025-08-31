Începând de vineri, 29 august, toate primăriile de comune și orașe mici pun lacătul pe ușă, pe termen nedeterminat, ca protest faţă de pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să-şi asume răspunderea în Parlament.
Angajații din primării au anunțat, într-un comunicat de presă, că nu vor mai lucra cu publicul „pe termen nedeterminat”, după ce timp de șapte săptămâni au încercat să-l convingă pe premierul Bolojan să modifice măsurile care îi vizează.
„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (…) Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, transmite sindicatul.
