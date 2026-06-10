Elevii ciclului primar din cadrul Colegiul de Arte Baia Mare au obținut rezultate remarcabile la Concursul Regional de Creație Plastică și Literară „Universul meu”, confirmând talentul, creativitatea și implicarea în activitățile educaționale.

La secțiunea creație literară, Premiul I a fost obținut de Andra Boșovschi (clasa a II-a A), iar Mențiunea specială a revenit lui Marian Luca (clasa a III-a B).

La creație plastică, Premiul I a fost câștigat de Filip Andrei (clasa a II-a A), iar Premiul II de Costea Alin (clasa a II-a A). Mențiuni speciale au fost acordate elevilor Perșe Ariana și Halasz Matei (clasa a II-a A). De asemenea, Premiul I a fost obținut de Covaciu Alexandru (clasa a III-a B), iar Premiul II de Deac Mircea (clasa a III-a B).

Au fost felicitați și ceilalți participanți: Natalia Fagi, Breban Anya, Pinte Alexia, Tămaș Anastasia, Gidja Selena, Chiorean Eva, Bita Alexandru, Herea Iura și Ciplea Matei.

Reprezentanții unității de învățământ au transmis aprecieri elevilor și cadrelor didactice îndrumătoare, prof. Bila Ancuța și prof. Boșovschi Maria, pentru rezultatele obținute și implicarea în dezvoltarea creativității elevilor.

Sursa: Colegiul de Arte Baia Mare