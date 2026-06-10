Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, și Alteța Sa Regală Principele Consort au avut marți, 9 iunie 2026, o întrevedere cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea al Regatului Unit, la Palatul Buckingham.

Potrivit informațiilor transmise de Casa Regală, întâlnirea a avut un caracter privat.

Custodele Coroanei și Principele Radu se află într-o vizită oficială la Londra, desfășurată în perioada 8–10 iunie 2026.

Evenimentul subliniază continuitatea relațiilor de respect și colaborare dintre Familia Regală a României și Casa Regală a Regatului Unit.

Sursa: Familia Regală a României