Un accident rutier s-a produs în această după-amiază pe strada Fabricii din municipiul Baia Mare.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru o perioadă, șoferii fiind nevoiți să circule cu prudență până la eliberarea carosabilului.

Deocamdată nu sunt cunoscute informații oficiale privind numărul persoanelor implicate sau dacă au existat victime care au necesitat îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști în urma cercetărilor efectuate la fața locului.

Vom reveni cu informații imediat ce autoritățile vor comunica date oficiale despre acest eveniment rutier.