În cadrul proiectului educațional „Noi suntem prietenii cărților”, derulat între Școala Gimnazială Nr. 18 din Baia Mare și Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare, a avut loc o activitate dedicată familiarizării elevilor cu spațiul bibliotecii și fondul de carte. La activitate au participat elevii claselor I A și I B, coordonați de profesorii pentru învățământ primar Monica Butean și Sanda Lazăr. Copiii au descoperit activitățile desfășurate în bibliotecă și au devenit, începând de astăzi, utilizatori ai Compartimentului Împrumut carte pentru copii.

În cadrul vizitei, elevii au avut ocazia să exploreze și expozițiile de artă plastică găzduite de bibliotecă în perioada 8–22 iunie. Este vorba despre „Hai la joacă, afară!”, realizată de preșcolari de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28, precum și „Călătorie prin anotimpuri de-a lungul anului școlar”, realizată de elevi din clasele primare de la Școala Gimnazială „Ion Popescu de Coaș”.

Expozițiile, coordonate de cadre didactice din unitățile implicate, au oferit un plus de culoare și emoție experienței educaționale, transformând biblioteca într-un spațiu al creativității și descoperirii.

Sursa: Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Baia Mare