Data de 10 iunie 1944 a rămas consemnată în istoria celui de-Al Doilea Război Mondial ca una dintre cele mai importante confruntări aeriene desfășurate asupra teritoriului României, având ca obiectiv strategic rafinăriile de petrol din zona Ploieștiului. Atacul a fost executat de Forța a 15-a a Statelor Unite ale Americii, care a vizat în principal infrastructura petrolieră, esențială pentru susținerea efortului de război al Axei. Operațiunea a implicat bombardiere și avioane de escortă, într-o misiune complexă, desfășurată la joasă altitudine și pe o rută extinsă.

Pe parcursul intervenției, formațiunile aeriene americane au întâmpinat dificultăți tehnice încă din faza de deplasare, dar și o rezistență puternică din partea apărării aeriene, formată din aviația română și germană, precum și din artileria antiaeriană din zona Ploieștiului.

Confruntarea a fost intensă și de scurtă durată în unele sectoare, însă cu impact semnificativ asupra desfășurării misiunii. O parte dintre aparatele americane au fost doborâte, altele avariate sau pierdute din cauza problemelor tehnice ori a accidentelor de zbor. Ținta principală, rafinăria vizată din zona Româno-Americană, a fost lovită, iar atacul a provocat distrugeri importante infrastructurii petroliere. În același timp, pierderile umane și materiale au fost evaluate diferit de părțile implicate, existând diferențe între rapoartele inițiale și analizele ulterioare.

Evenimentele din acea zi rămân un exemplu al complexității operațiunilor aeriene din timpul războiului, precum și al dificultății de a stabili cu exactitate bilanțul unei confruntări de asemenea amploare.

Sursa: material istoric despre operațiunile aeriene din 10 iunie 1944