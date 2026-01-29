Joi, 29 ianuarie 2026, s-a desfășurat, în sala „Justinian Arhiepiscopul” din incinta Centrului Eparhial din Baia Mare, ședința anuală cu protoierii, prezidată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Ședința a fost precedată de un moment de rugăciune în Paraclisul Episcopal. La ședință au participat membrii Permanenței Eparhiale și cei opt protopopi din cadrul Episcopiei. În cadrul ședinței au fost susținute rapoartele de activitate de către părinții protopopi și au fost dezbătute subiecte din toate sectoarele de activitate ale parohiilor arondate jurisdicțional protoieriilor. Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului are opt protopopiate, cinci în județul Maramureș (Baia Mare, Sighet, Vișeu, Lăpuș și Chioar) și trei în județul Satu Mare (Satu Mare, Carei și Oaș).

„Biserica Ortodoxă Română are o organizare foarte înțeleaptă și bine gândită, în așa fel încât activitatea pastoral-misionară care se desfășoară pe teritoriul Patriarhiei Române să fie cât se poate de eficientă, cât se poate de împlinită și de bineplăcută lui Dumnezeu și oamenilor, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. În cadrul fiecărei eparhii din Patriarhia Română funcționează protopopiatele. Protopopiatul este o subunitate eparhială și protopopul face parte, propriu-zis, din prelungirea administrației eparhiale, care este numit, de fapt, de ierarh prin decizie în ședința Permanenței Consiliului Eparhial, într-un mandat de 4 ani, de 8 ani sau, dacă vrednicia noului protopop este foarte mare, ierarhul poate să-i mai ofere un mandat sau două, fiind foarte activ dăruit pentru ceea ce face în slujirea Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care se întinde pe nord-vestul României, pe două județe, Maramureș și Satul Mare, unde avem peste 470.000 de credincioși, în Maramureș sunt aproximativ 320.000 din 450.000, deci peste 80% din locuitorii Maramureșului sunt creștini ortodocși, în Satu Mare, din cei 330.000, 151.000 sunt ortodocși, deci 51%. În Maramureș credincioșii sunt arondați în mai multe parohii, care, la rândul lor, sunt arondate protopopiatelor. În Maramureș avem 5 protopopiate și în Satul Mare 3 protopopiate. Protopopii au atribuții prevăzute de Statutul Bisericii Ortodoxe Române și duc la îndeplinire deciziile și hotărârile Permanenței Consiliului Eparhial, dar nu sunt doar executanți. Protopopii, dacă ar fi doar executanți, ar fi prea puțini și ineficienți. Ar însemna să-și facă doar datoria conform fișei postului. Protopopii sunt datori să dinamizeze activitatea pastorală-misionară. Acum, în noua lucrare a Bisericii, când sectoarele și activitățile s-au diversificat, trebuie să se îngrijească mai atent și cu mai multă iubire de cei aflați în nevoință, de copiii abandonați, de bătrânii bolnavi și singuri, să se îngrijească de educația tinerilor. Deci, pe lângă faptul că protopopii patronează ramurile, propriu-zis, și coordonează viața la nivel de protopopiat, mai mare sau mai mic, ei acum au foarte multe ascultări și foarte multe lucrări de îndeplinit. Și slavă Domnului că așa, precum se poate vedea, noua generație de protopopi s-a adaptat foarte bine vremurilor, timpurilor și provocărilor pe care le trăim. Suntem bucuroși să constatăm că activitățile social-filantropice desfășurate de Centrul Eparhial, prin Sectorul social-filantropic și de către cele 8 protopopiate, au ajutat și asociațiile care funcționează cu binecuvântarea ierarhului. Asociațiile social-filantropice au desfășurat o activitate impresionantă. Au fost asistați peste 37.000 de credincioși aflați în diferite situații de dificultate sau pur și simplu care au avut nevoie de ajutorul Bisericii, iar suma care s-a adunat în acest sens de la credincioși, prin protopopiate, prin asociații, prin Centrul Eparhial, depășește 720.000 de Roni, 7.200.000 de Roni, deci 1.400.000 de euro, ceea ce nu-i puțin lucru, adică din puținul celor mulți să faci și binele care trebuie făcut, care suntem datori să îl facem și să centralizezi bănuții credincioșilor și să-i redistribui la cei care au nevoie, la copiii abandonați. Sunt foarte multe proiecte pe care le avem în cadrul Centrului Eparhial, prin care se desfășoară toate aceste activități și cele cu tineretul, că avem un alt departament care se ocupă de tineri, în cadrul căruia, în anul acesta, peste 8.000 de tineri au fost în 940 de tabere, o mie de voluntari au participat la aceste activități cu tinerii, deci peste 8.000 de tineri au fost în tabere, în diferite locații, au participat în zone mai retrase unde se potrivesc locurile pentru a desfășura activități cu tineretul, ceea ce însemnează că avem un responsabil la fiecare protopopiat, avem responsabil cu activitățile social-filantropice și responsabil cu activitățile cu tineretul, pentru că protopopul nu poate să le îndeplinească pe toate. Avem apoi o activitate care ne aduce multă bucurie: s-a înființat anul trecut asociația Cercetașii Maramureșului „Regele Mihai I al României”. Avem 120 de copii înscriși și este aproape mai importantă decât taberele cu tinerii sau reuniunile mari la nivel național cu tinerii, care sunt solemne, dar care sunt pe termen scurt. „Cercetașii Maramureșului”, pentru care am dat binecuvântare și care, mi se pare mie, este o lucrare de viitor, adună și părinții și primește copiii de la 5 ani la 15 ani. Aceasta este foarte importantă, ei cresc în dragoste de Dumnezeu, în dragoste de valori, de natură, fac drumeție, fac tabere și învață lucruri pe care nu le învață la școală sau chiar părinții nu au timp să-i învețe. Sunt cooptați și părinții, este foarte apreciată această nouă activitate a Episcopiei noastre și este în fază de pionierat. Ne bucurăm că ne-a inspirat Dumnezeu să înființăm această nouă activitate. Într-un cuvânt, întâlnirea cu protopopii este întâlnirea de bilanț. Protopopii prezintă rapoartele de activitate anuală. Noi ne întâlnim o dată pe an și sigur că statutul prevede ori de câte ori e nevoie, protopopii, fie dintr-o anumită zonă, fie toți împreună, să fie convocați la Centrul Eparhial și să se discute problemele, deoarece ei sunt, repet, o prelungire a administrației eparhiale în teritoriu și de aceea facem întâlnirea aceasta de bilanț înainte de adunare eparhială. Este o tradiție. A fost o tradiție în Arhiepiscopia a Vadului, Feleacului și Clujului. Înaltul Justinian a adus-o în Maramureș, am preluat-o și o continuăm. Este o tradiție frumoasă. Slavă lui Dumnezeu pentru toate cele pe care ni le-au prezentat protopopii. Acolo unde sunt lucruri neîmplinite sau incomplet făcute, îi ajutăm să le corecteze și toți împreună să slujim pe Dumnezeu și Biserica noastră ortodoxă strămoșească, pentru că, până la urmă, de aceea am fost investiți și chemați la această sfântă slujire de preoți, de ierarhi, de monahi, ca să aducem slavă lui Dumnezeu și să lucrăm spre slava lui Dumnezeu și binele Bisericii noastre ortodoxe strămoșești.”

În cadrul ședinței, preoții protopopi au prezentat fiecare câte un raport de activitate a activității desfășurate în protoierie, pe baza cărora s-au purtat discuții cu Permanența Eparhială și au primit, punctual, îndrumările necesare din partea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin. În ansamblu, întreaga activitate a fost catalogată ca bună, rodnică pentru preoți și păstoriții lor, pentru parohiile din teritoriu.

Pr. Marcel Ioan Malanca, protopopul Oașului: ”Suntem într-un moment de bilanț al ședinței cu protopopii din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, sub președinția Preasfințitului Părinte Iustin Intâistătătorul Eparhiei noastre. Este un moment al recunoștinței, un moment al responsabilității, pentru că spunem ca și Sfântul Apostol Pavel, „noi împreună lucrători suntem cu Dumnezeu”. Desigur că tot ce s-a realizat în cursul anului precedent este sinergia dintre voia lui Dumnezeu și hărnicia oamenilor. Vorbim despre valori, despre lucruri realizate, despre cifre, toate acestea putem spune că sunt doar talanți pe care i-am primit și cu care începem noul an, talanți pe care trebuie să-i valorificăm. În Protopopiatul Oaș se cunoaște foarte bine faptul că diaspora are un rol foarte important în dinamizarea activităților sociale, activitățile eclesiale, în viața bisericească și suntem datori să ne amintim de toți cei care sunt plecați peste hotare, pentru că le datorăm foarte mult, sunt mărturisitori ai credinței și aici, dar cu atât mai mult dincolo de hotarele țării. Suntem o episcopie dinamică, unită și mulțumim Ierarhilor, Preasfințitului Părinte Iustin, Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, pentru că prin prezența lor în mijlocul preoților, a credincioșilor, foarte bogată prezență, ne ține pe toți uniți, în același gând, responsabili în lucrarea lui Dumnezeu.”

Pr. Dr. Dinu Horațiu Brici, protopopul Vișeului: „Ne găsim la ședința anuală cu protopopii din Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Cu această ocazie vreau să-i mulțumesc Preasfințitului Iustin pentru faptul că am fost așezat în această funcție în data de 1 octombrie 2025 și îmi propun să răspund cerințelor, exigențelor și dorințelor Preasfinției Sale și să-mi fac datoria cât se poate de bine. În protopopiatul nostru, în anul 2025, s-au făcut foarte multe proiecte. Am căutat să ne concentrăm atenția asupra activităților cu tinerii, apoi activităților social-filantropice și să deschidem multe parteneriate cu instituțiile importante de pe teritoriul protopopiatului nostru. În ceea ce privește activitățile cu tinerii, pentru că din sectorul acela am fost adus, textul care m-a determinat să încep activitățile cu aceștia a fost al Sfântului Ioan Gură de Aur, care spune așa: „Dacă aveți un ban, dăruiți-l celui sărman, ca să câștigați cerul.

Nu aveți bani, dăruiți unui sărman o bucată de pâine, un pahar cu apă, o haină, ca să câștigați raiul. La Dreapta Judecată și dacă nu veți avea ce să spuneți în apărarea voastră, mii de guri vă vor apăra în fața lui Hristos.” Textul acesta m-a determinat ca în 2009 să încep activitățile cu tinerii, oarecum din interes duhovnicesc, ca la Dreapta Judecată, dacă nu o să am ce să spun, oamenii pe care i-am ajutat în orice fel să mă sprijine și să mă apere în fața Dreptului Judecător. Ne concentrăm atenția pe misiune, pe evanghelizare. Aceasta se desfășoară din punctul meu de vedere externă sau ad extra în exteriorul bisericii. Ieșim în întâmpinarea oamenilor și ne dorim să-i cucerim prin cuvântul Evangheliei lui Hristos și evanghelizare sau misiune internă, ad intra, adică să avem cât mai multă grijă față de credincioșii care sunt deja în interiorul bisericii noastre.”

Pr. Ionuț Todorca, protopopul Băii Mari: „Protopopiatul Ortodox Român Baia Mare are în componența sa 67 de parohii, cu un număr de 125.499 de credincioși, păstoriți de 104 preoți. Preoți care o activitate deosebită, atât din punct de vedere duhovnicesc, cât și edilitar-gospodăresc, social-filantropic și teologic-educațional. Astfel, în 2025 au fost organizate peste 40 de tabere și școli de vară, la care au participat 1.540 de copii și tineri. În ce privește activitatea social-filantropică, prin proiectele desfășurate au fost ajutate 2.532 de persoane, cu suma de 435.000 lei. Pentru toate acestea, lui Dumnezeu fie slava, Preasfințitului Părinte Iustin alese mulțumiri, ostenitorilor din cadrul Protopopiatului Baia Mare și preoților din protopopiat aprecieri pentru tot ceea ce au realizat.”

Pr. Gabriel Gorgan, protopopul de Satu Mare: „Pentru Protopopiatul Român Ortodox Satu Mare anul 2025 a fost unul fructuos. Am dinamizat foarte mult activitățile sociale. Am reușit acreditarea protopopiatului ca furnizor de servicii sociale și, de asemenea, am licențiat două servicii. Pe baza acestora am reușit să implementăm două proiecte europene: masă caldă la domiciliu pentru 59 de beneficiari și îngrijire la domiciliu pentru 20 de persoane vârstnice. De asemenea, am înființat, tot pe lângă protopopiatul Satu Mare, Asociația Filantropia Sătmăreană. Prin această asociație am derulat proiecte sociale de sprijin a celor aflați în nevoi, de ajutorare a celor care au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. De asemenea, activitățile cu tineretul au fost mult dinamizate. La nivel de protopopiat s-au organizat 28 de tabere de vară și 8 școli de vară. Au participat în total 1.709 tineri. Au fost implicați 110 voluntari și 45 de colegi preoți au organizat tot ce s-a organizat în această vară. Ne dorim ca anul care tocmai a început să fie, de asemenea, plin de realizări frumoase spre folosul credincioșilor.”