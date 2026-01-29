La această oră, salvamontiștii de la Salvamont Maramureș, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, intervin într-o zonă montană extrem de dificilă pentru salvarea a doi cetățeni ucraineni.

Situația:

În urma unui apel prin 112, echipele de suport ale Salvamont Maramureș (structură profesiinista de salvare montană a Consiliului Județean Maramureș) și efective ale Poliției de Frontieră din Poienile de sub Munte au pornit în munte pentru a localiza și extrage două persoane cu vârste sub 30 de ani. Tinerii au rămas blocați într-o zonă inaccesibilă, de unde nu mai pot coborî singuri.

Condiții extreme la fața locului:

Misiunea se desfășoară contra-cronometru, într-un mediu extrem de ostil:

* Temperaturi critice: La noapte se vor înregistra -11…-12°C, însă temperatura resimțită va ajunge la -15…-17°C.

* Strat de zăpadă: Zapada este foarte mare, depășind în anumite locuri 2 metri.

* Starea victimelor: Cei doi tineri au comunicat că suferă de frig extrem, nu au provizii și și-au pierdut complet orientarea.

Echipele fac eforturi supraomenești pentru a-i găsi la timp pe cei doi și pentru a-i aduce în siguranță la bază.

Revenim cu detalii pe măsură ce operațiunea avansează.