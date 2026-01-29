Continuă investițiile în unitățile sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin lansarea unui nou apel de proiecte, în valoare de peste 580 mil. euro.

Apelul vizează extinderea, modernizarea, reabilitarea sau construcția de unități sanitare noi, precum și dotarea cu echipamente pentru 7 unități sanitare publice selectate și transferate din PNRR. Astfel, populația va avea acces mai ușor și rapid la servicii publice de sănătate de calitate mai bună. 🩺

Solicitanți eligibili: 7 unități sanitare selectate prin PNRR: SJU Pitești, SJU Alba, SJU Giurgiu, Spital 2 Vaslui, Spitalul de Boli Infecțioase Oradea, IRO Timișoara și Spitalul Municipal Bacău.

Perioada de depunere a proiectelor: 30 ianuarie 2026 – 21 decembrie 2026.

Semnarea contractelor de finanțare este condiționată de aprobarea, de către Comisia Europeană, a modificării Programului Sănătate, necesară pentru includerea acestei acțiuni eligibile. Contractele vor fi semnate după îndeplinirea acestei condiții.

Deși se plâng că nu au bani, unitățile sanitare din Maramureș nu s-au grăbit să elaboreze proiecte pentru a le depune spre finanțare.