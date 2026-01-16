ANM a emis o atenționare meteorologică 🟡 Cod Galben pentru intervalul 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00.
📍 Zone afectate:
Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului
🌡️ În aceste regiuni, vremea va fi geroasă, cu temperaturi minime cuprinse între -19 și -10 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nordul Moldovei.
Recomandări:
✅ Evitați expunerea prelungită la frig;
✅ Purtați haine groase și îmbrăcăminte în straturi multiple;
✅ Aveți grijă de persoanele vulnerabile;
✅ Protejați animalele.
✅ Folosiți cu prudență sursele de încălzire și evitați improvizațiile;
ℹ️ Pentru informații utile despre cum să vă protejați în situații de vreme extremă, accesați www.fiipregatit.ro și descărcați gratuit Aplicația DSU.
🚒 DSU, alături de celelalte structuri ale MAI monitorizează permanent situația și sunt pregătite să intervină ori de câte ori este necesar.
