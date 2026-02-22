În pragul vacanței, polițiștii Biroului Siguranță Școlară au desfășurat activități preventive în unitățile de învățământ, cu scopul creșterii gradului de siguranță în rândul elevilor.

În cadrul întâlnirilor, au fost abordate teme precum prevenirea victimizării minorilor, siguranța pe timpul deplasărilor, adoptarea unui comportament responsabil în mediul online, prevenirea consumului de substanțe interzise, dar și consecințele implicării în fapte de violență.

Discuțiile au fost deschise și adaptate vârstei elevilor, aceștia fiind încurajați să adopte un comportament prudent, să evite situațiile de risc și să apeleze cu încredere la sprijinul adulților sau al autorităților atunci când se confruntă cu probleme.

Prin aceste demersuri, polițiștii reafirmă angajamentul instituțional pentru menținerea unui climat educațional bazat pe respect, responsabilitate și siguranță, astfel încât vacanța să fie una plăcută, liniștită și lipsită de incidente.