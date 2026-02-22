Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au organizat, în cursul zilei de 21 februarie, mai multe acțiuni, atât independet, cât și în sistem integrat, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea consumului de alcool și a altor substanțe, prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică.

Aceștia au acționat în orașele Baia Sprie, Vișeu de Sus, Șomcuta Mare, dar și în localitățile Remetea Chioarului și Mogoșești.

La activități au participat polițiști din zona de competență, polițiști de frontieră și jandarmi.

Astfel, au fost legitimate peste 100 de persoane și au fost oprite pentru control 102 autoturisme.

În urma activităților, polițiștii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 18.000 de lei.

De asemenea, a fost reținut, în vederea suspendării, un permis

de conducere și un certificat de înmatriculare a fost reținut până la remedierea deficiențelor constatate.

Facem precizarea că astfel de activități de menținerea a ordinii publice și control în trafic, se vor desfășura în mod frecvent în întreg județul Maramureș, pentru a ne asigura că valorile sociale și normele rutiere sunt respectate.