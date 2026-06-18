Analistul și bloggerul maramureșean Zmenta susține că evenimentele politice și judiciare petrecute în ultimele ore ar putea influența decisiv viitorul Partidului Național Liberal și direcția strategică a României.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta afirmă că există „șanse foarte mari” ca Ilie Bolojan să piardă conducerea PNL, în contextul unor evoluții pe care le consideră parte a unei confruntări politice majore.

Printre argumentele invocate se numără declarațiile președintelui Nicușor Dan privind posibilitatea unui guvern care să beneficieze și de susținerea AUR, ancheta DNA care îl vizează pe prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, precum și decizia instanței în cazul liderului USR, Dominic Fritz.

Zmenta consideră că aceste evenimente, alături de suspendarea unor decizii interne din PNL de către Tribunalul Ilfov și anunțul privind candidatura lui Adrian Veștea la șefia partidului, indică existența unei lupte intense pentru controlul formațiunii liberale.

În analiza sa, autorul vorbește despre o posibilă confruntare între curente politice pro-europene și grupări pe care le asociază cu administrația americană și mișcarea MAGA. Acesta susține că Ilie Bolojan este perceput drept unul dintre cei mai importanți lideri pro-europeni ai PNL și afirmă că eliminarea sa din fruntea partidului ar putea genera o sciziune internă.

„La cum se joacă, chiar sunt șanse mari ca Bolojan să fie înlăturat”, afirmă Zmenta, care compară eventualele evoluții din PNL cu apariția unor facțiuni liberale istorice din perioada interbelică.

Afirmațiile reprezintă opiniile autorului și nu sunt însoțite de dovezi care să confirme existența unui plan coordonat pentru schimbarea conducerii PNL sau influențarea direcției geopolitice a României.