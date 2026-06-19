Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară s-au întâlnit recent cu elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviță” din Baia Mare, la ultima întâlnire din acest an școlar, din cadrul proiectului „La limonadă cu polițiști”.

După un an de studiu, binemeritata vacanță de vară se apropie cu pași repezi, astfel că polițiștii au ținut să precizeze că în această perioadă de relaxare este important să manifeste comportamente responsabile, să facă alegeri cumpătate, să aibă grijă ca întotdeauna să fie în siguranță.

De asemenea, polițiștii au menționat că e important ca în perioada ce urmează să fie atenți la alegerea anturajului și mai ales, la modul în care vor răspunde la provocări.

Întâlnirea s-a încheiat cu urări de vacanță însorită, dar și cu dorința sinceră de a ne revedea la toamnă cu amintiri de neuitat, experiențe valoroase și zâmbete senine.

În final, mulțumirile noastre se îndreptă spre Harmony Cafe, pentru susținerea și implicarea manifestate în acest proiect!