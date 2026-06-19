Municipiul Baia Mare a anunțat o nouă prelungire a restricțiilor de circulație pe strada Podul Viilor. Lucrările la pistele pentru biciclete nu vor fi gata nici la termenul inițial, astfel că șoferii vor trebui să suporte încă două săptămâni de restricții, până la 1 iulie.

Din păcate, situația nu mai surprinde pe nimeni. În Baia Mare, întârzierile au devenit regula, nu excepția. Aproape fiecare șantier deschis în ultimii ani a venit la pachet cu termene depășite, explicații oficiale și promisiuni că lucrările vor fi finalizate „în curând”.

Fie că vorbim despre reabilitări de străzi, modernizări de trotuare, piste pentru biciclete sau alte investiții publice, băimărenii au ajuns să privească cu scepticism orice termen anunțat de autorități. Realitatea din teren arată că circulația este îngreunată luni întregi, iar disconfortul este suportat aproape exclusiv de cetățeni.