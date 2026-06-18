Festivalul „Am Talent” Baia Mare a reunit în această ediție nu mai puțin de 293 de momente muzicale, transformând competiția într-un adevărat spectacol dedicat tinerilor artiști și pasionaților de muzică.

Pe scena festivalului au evoluat concurenți din Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, Alba Iulia și Satu Mare, care și-au demonstrat talentul în fața publicului și a juriului.

Organizatorii au acordat trei mari premii, constând în contracte cu o casă de producție pentru realizarea completă a unei piese muzicale, incluzând compoziția, versurile, producția și promovarea. Câștigătorii acestor premii sunt Tudor Pop Haidu, Evelyn Chindriș și Miruna Rațiu. Aceștia vor beneficia, de asemenea, de management artistic, participări la emisiuni TV și susținere din partea echipei organizatoare și a profesorilor coordonatori.

În cadrul festivalului au fost oferite și alte distincții. Eva Pop Haidu și Ana Fericean vor susține concerte live organizate de fundație, iar Trofeul Junior a fost câștigat de Sara Butcure, care a primit ca premiu o piesă proprie și o invitație la radio. De asemenea, au fost acordate Trofeele The Voice pentru Cristina Sofia Micaci, Igaz Anita Emese, Hanna Herczegh, Diana Tronaru, Iulia Pop și Iulian Damsa, fiecare dintre laureați urmând să beneficieze de realizarea unei piese proprii și de o invitație la radio. Trofeele de secțiuni au fost însoțite de vouchere VIP pentru relaxare, oferite de partenerii evenimentului.

Reprezentanții Fundației Culturale The Voice au transmis mulțumiri tuturor participanților și au subliniat că misiunea organizației este de a susține copiii și tinerii talentați, oferindu-le oportunități reale de afirmare artistică.

Organizatorii au anunțat că o nouă ediție a concursului va avea loc în această iarnă, cu premii și surprize pregătite pentru viitorii concurenți.