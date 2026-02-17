Anunț de maximă urgență (și maxim umor) venit din culisele Teatrul Municipal Baia Mare: se caută valiză din lemn! Nu, nu pentru vreo plecare intempestivă de acasă și nici pentru un city break prelungit, ci pentru a transforma obiectul într-o adevărată vedetă de scenă.

Valiza va juca într-un viitor spectacol cu titlu cât se poate de serios – „Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitré Dinev, în regia lui Daniel Vulcu. Așadar, nu e vorba de orice bagaj, ci de unul cu potențial artistic, sensibil și, preferabil, cu ceva povești în balamale.

Reprezentanții teatrului promit, la schimb pentru valiza cu pricina, o invitație la premieră. Deși – spun ei cu un ochi spre cer – faptele bune ar trebui făcute fără răsplată, că „ne vede Cel de Sus”… și, după cum ne avertizează chiar titlul piesei, cu sufletul nu-i de glumit.

Cei care au prin pod, pivniță sau moștenire de la bunica o valiză din lemn dispusă să urce pe scenă sunt rugați să scrie teatrului. Like și share sunt binevenite – nu de alta, dar poate undeva, într-un colț de Maramureș, o valiză visează la aplauze.