Ardelean Giani Constantin a fost nominalizat la Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială, la categoria „Asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare”, o distincție care recunoaște implicarea și rezultatele profesioniștilor din domeniu.

Nominalizarea vine ca o confirmare a activității sale dedicate comunității, în special sprijinirii copiilor aflați în situații vulnerabile, familiilor care au nevoie de sprijin și persoanelor care se confruntă cu dificultăți sociale. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în proiecte și intervenții menite să ofere ajutor concret, nu doar soluții teoretice.

„Nu am făcut niciodată lucrurile pentru premii. Le-am făcut pentru oameni”, a transmis Ardelean Giani Constantin, subliniind că această nominalizare este, în primul rând, o recunoaștere a muncii depuse în folosul comunității.

Cei care doresc să îl susțină pot vota online pe platforma oficială a galei, la categoria „Asistentul social din domeniul asistenței sociale comunitare”, selectând numele Ardelean Giani Constantin. Pentru ca votul să fie valid, acesta trebuie confirmat prin e-mailul primit după înregistrare.

Un vot pentru candidat reprezintă, potrivit mesajului transmis, un vot pentru susținerea și valorizarea asistenței sociale la nivel comunitar.