În perioada 14-15 februarie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea Serviciului Rutier, au organizat și executat o acțiune în scopul reducerii riscului rutier prin combaterea principalelor cauze generatoare de accidente şi creșterea vizibilității poliției rutiere pe tronsoanele cu risc ridicat.

Astfel, pe parcursul acțiunii au fost instituite filtre rutiere și au fost utilizate mijloace tehnice pentru măsurarea vitezei.

Au fost efectuate testări alcoolscopice și au fost aplicate 297 de sancțiuni contravenționale, dintre care 154 pentru depășirea regimului legal de viteză.

Polițiștii rutieri au reținut 23 de permise de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru abateri la regimul circulației rutiere.

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate în continuare de structurile de poliție, cu scopul prevenirii accidentelor rutiere, responsabilizării participanților la trafic și menținerii unui climat de siguranță rutieră.