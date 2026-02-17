Profesorii, elevii și părinții din Baia Mare sunt invitați să participe la conferința „Educația azi – între datorie și formare”, susținută de Lavinia Stan, autorul cărții „Organizatorii de vieți”.

Evenimentul va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 17:00, în Sala „Augustin Buzura” a Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare.

Conferința își propune să aducă în prim-plan teme actuale din domeniul educației, punând accent pe rolul formator al școlii, responsabilitatea cadrelor didactice și parteneriatul esențial dintre profesori, elevi și părinți. Întâlnirea se dorește a fi un spațiu de dialog și reflecție asupra provocărilor sistemului educațional contemporan.