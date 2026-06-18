Direcția de Asistență Socială din Baia Mare, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, a desfășurat o acțiune de informare și prevenție în trafic, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș și Poliția Locală Baia Mare.

Campania a avut ca scop conștientizarea pericolelor asociate conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și promovarea unui comportament responsabil în trafic. În cadrul acțiunii, mai mulți șoferi au fost opriți de echipajele mixte și informați cu privire la consecințele medicale, sociale și juridice ale consumului de alcool și droguri înainte de a urca la volan. O parte dintre conducătorii auto au fost testați preventiv cu aparatele etilotest.

Totodată, organizatorii au distribuit materiale informative și mesaje de prevenție pietonilor aflați în zona Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, de pe Bulevardul Unirii.

Prin această inițiativă, instituțiile implicate își reafirmă angajamentul de a continua activitățile de educare și prevenție, contribuind la creșterea siguranței rutiere și la reducerea numărului de accidente provocate de consumul de alcool și droguri.