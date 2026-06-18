Ministerul Afacerilor Interne continuă campania de conștientizare „Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el!”, un demers dedicat susținerii emoționale a elevilor aflați în perioada examenelor.

În aceste zile marcate de emoții, așteptări și presiune pentru absolvenți, campania transmite un nou mesaj adresat părinților, de această dată din perspectiva tatălui. Accentul este pus pe importanța încrederii, a sprijinului și a prezenței constante în viața copiilor, dincolo de rezultatele școlare.

Inițiativa atrage atenția asupra faptului că succesul unui examen nu trebuie să fie măsurat exclusiv prin note, ci și prin echilibrul emoțional și starea de bine a tinerilor. Prin mesajele sale, campania încurajează dialogul deschis în familie și oferirea sprijinului necesar într-o perioadă care poate fi dificilă pentru mulți elevi.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne subliniază că cele mai importante cuvinte pe care un tânăr le poate auzi înaintea unui examen sunt cele care transmit încredere, susținere și siguranța că nu este singur, indiferent de rezultat.