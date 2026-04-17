Viitoarele mămici din Baia Mare sunt invitate să participe la o nouă ediție a programului „Școala Mamei” – Ciclul VIII, un demers dedicat informării și sprijinirii femeilor însărcinate în această perioadă importantă din viața lor.

Programul se va desfășura în perioada 30 aprilie – 11 iunie, la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”, precum și la Policlinica nr. 2, pentru unul dintre module.

Participantele vor beneficia de îndrumare oferită de medici și specialiști, care vor aborda teme esențiale precum evoluția sarcinii, nașterea, alăptarea, îngrijirea nou-născutului, dar și echilibrul emoțional al mamei.

Accesul este gratuit, iar participarea nu necesită programare, organizatorii dorind să faciliteze accesul cât mai multor viitoare mame la informații corecte și sprijin de specialitate.

Programul „Școala Mamei” își propune să ofere un start sigur și echilibrat pentru fiecare nou început de viață, punând accent pe educație, empatie și încredere.