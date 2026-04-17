În fiecare an, la data de 17 aprilie, este marcată Ziua Internațională a Hemofiliei, un moment dedicat conștientizării uneia dintre cele mai puțin vizibile, dar profund impactante boli rare. Instituită în 1989, această zi a fost aleasă în onoarea lui Frank Schnabel, fondatorul Federației Mondiale a Hemofiliei, născut chiar pe 17 aprilie .

Hemofilia este o afecțiune genetică ce afectează capacitatea sângelui de a se coagula, ceea ce înseamnă că persoanele diagnosticate se confruntă cu sângerări prelungite sau spontane, uneori chiar în urma unor traumatisme minore . Deși pare o boală rară, impactul ei este semnificativ: la nivel global, milioane de oameni trăiesc cu diferite tulburări de coagulare, iar o mare parte dintre aceștia nu sunt diagnosticați .

În România, statisticile arată că aproximativ 2.000 de persoane suferă de hemofilie sau alte afecțiuni similare, majoritatea fiind copii și tineri . Dincolo de cifre, însă, se află o realitate dificilă: o boală care nu se vindecă, dar care poate fi ținută sub control cu tratament adecvat și monitorizare constantă.

Ziua Internațională a Hemofiliei nu este doar o simplă dată în calendar, ci un apel la empatie și responsabilitate. Scopul principal este creșterea gradului de informare și facilitarea accesului la diagnostic și tratament, esențiale pentru o viață cât mai apropiată de normal .

Pentru cei care trăiesc cu această afecțiune, fiecare zi poate însemna o provocare: dureri cauzate de hemoragii interne, limitări fizice sau riscuri majore în urma unor accidente aparent minore. Cu toate acestea, mulți dintre pacienți duc o viață activă, demonstrând că, în ciuda limitărilor, normalitatea este posibilă.

Mesajul acestei zile este unul simplu, dar puternic: hemofilia nu trebuie ignorată. Informarea, solidaritatea și sprijinul comunității pot face diferența între izolare și integrare, între suferință și o viață trăită cu demnitate.

Într-o lume grăbită, în care bolile rare rămân adesea în umbră, 17 aprilie aduce în prim-plan poveștile unor oameni care, deși duc o luptă tăcută, au nevoie să fie văzuți, înțeleși și susținuți.