Până în 30 septembrie, pe strada Vasile Lucaciu se desfășoară lucrări la rețeaua de apă și canalizare, parte dintr-un proiect major de modernizare a infrastructurii din Baia Mare.

Lucrările se vor desfășura în două etape: până în 30 iunie pe tronsonul dintre fântâna arteziană și str. Ceahlăului, iar din 1 iulie până în 30 septembrie tronsonul dintre str. Ceahlăului și str. Monetăriei.

Intervențiile vizează extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare și includ lucrări atât pe carosabil, cât și pe trotuare.