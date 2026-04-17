Până în 30 septembrie, pe strada Vasile Lucaciu se desfășoară lucrări la rețeaua de apă și canalizare, parte dintr-un proiect major de modernizare a infrastructurii din Baia Mare.
Lucrările se vor desfășura în două etape: până în 30 iunie pe tronsonul dintre fântâna arteziană și str. Ceahlăului, iar din 1 iulie până în 30 septembrie tronsonul dintre str. Ceahlăului și str. Monetăriei.
Intervențiile vizează extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare și includ lucrări atât pe carosabil, cât și pe trotuare.
Lasă un răspuns