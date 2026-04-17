Azi, 17 aprilie, în jurul orei 07.50, polițiștii Serviciului Rutier și cei din cadrul Poliției orașului Seini au intervenit pe D.N.1C, pe raza orașului Seini pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu victime.

Din primele verificări efectuate a reieșit că impactul s-ar fi produs între un autoturism și un microbuz școlar.

În momentul producerii evenimentului, în microbuzul școlar nu se aflau elevi.

În urma evenimentului rutier au rezultat două victime, pasagere în autoturism.Acestea au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatele fiind zero.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările.