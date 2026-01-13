Începând cu data de 1 februarie 2026, intră în vigoare noi reguli privind acordarea și plata concediilor medicale, care schimbă semnificativ sistemul de indemnizare. Conform noilor prevederi, prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită, iar costurile vor fi împărțite între angajatori și bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Măsurile sunt incluse într-o ordonanță de urgență a Guvernului, prezentată la finalul anului 2025 de Ilie Bolojan, și se vor aplica în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, într-o primă etapă.

Potrivit noilor reglementări, plata indemnizației de concediu medical se va face astfel:

Ziua 1 – nu este plătită;

Zilele 2–6 – indemnizația este suportată de angajator;

Începând cu ziua a 7-a până la vindecare – plata este asigurată din bugetul FNUASS.

Aceeași regulă se aplică și în cazul concediilor medicale suportate integral din bugetul FNUASS, prima zi de concediu rămânând neplătită.

Reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș au precizat că vor monitoriza cu atenție modul de acordare a concediilor medicale, în scopul prevenirii abuzurilor și al utilizării nejustificate a fondurilor publice.