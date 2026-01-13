Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, împlinește astăzi, 13 ianuarie 2026, 52 de ani de viață pământească.

La acest popas aniversar binecuvântat de Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a transmis Preasfinției Sale un mesaj de felicitare, în numele membrilor Permanenței Eparhiale, a Instituțiilor școlilor teologice din eparhie și a întregului corp profesoral, al preacucernicilor părinți protopopi, al preoților slujitori din cele opt Protopopiate, al monahilor și ale monahiilor și tuturor credincioșilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

PS Timotei Sătmăreanul s-a născut din părinții Augustin și Anastasia Bel, la data de 13 ianuarie 1974, în localitatea Rohia, județul Maramureș, având din botez numele de Cristian-Simion.

La data de 6 octombrie 1989, la vârsta de 15 ani, a fost primit ca viețuitor al Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, de către ieromonahul Iustin Hodea, starețul mănăstirii, actualul Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului.

A fost hirotonit diacon de către Preasfințitul Iustinian Chira, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la data de 1 octombrie 1993, iar la data de 28 iunie 1994 a fost tuns în monahism, primind numele Timotei, naș de călugărie fiindu-i Preasfințitul Părinte Iustin.

De Praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2005 a fost hirotonit ieromonah și hirotesit Protosinghel, de către Preasfințitul Părinte Iustin. Între anii 2001-2005 a slujit ca ierodiacon, iar în perioada 2005-2006 ca arhimandrit, în biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din orașul Serres, Mitropolia Serrresului și Nigritei, Grecia.

La data de 1 februarie 2006 a fost numit exarh al mănăstirilor din Eparhia Maramureșului și Sătmarului, la data de 14 septembrie 2006 a fost hirotesit arhimandrit, iar la date de 1 mai 2007 a fost numit stareț al Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărișoara Nouă, județul Satu Mare.

Tot în 2007 a obținut titlul de Doctor în Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Aristotel” din Tesalonic, Grecia, cu titlul „Erminia și exegeza Noului Testament în Biserica Ortodoxă Română în secolul XX” sub îndrumarea profesorului Ioannis Galanis.

Ca stareț, s-a dovedit a fi un bun administrator al mănăstirii, aducându-și contribuția la rectitorirea mănăstirii, prin finalizarea lucrărilor la poarta de intrare în mănăstire, prin construirea unui frumos altar de vară, a noii case monahale și a noii biserici din mănăstire, după un proiect executat de domnul arhitect Dorel Cordoș.

Aceste frumoase realizări, atât pe plan gospodăresc cât și pe plan teologic-duhovnicesc, l-au recomandat pentru a fi propus membrilor Sfântului Sinod, de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, pentru a fi ridicat la treapta arhierei, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, fapt desăvârșit prin hirotonia întru arhiereu la sărbătoarea Sânzienelor din 29 iunie 2018, când în fruntea soborul de ierarhi s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei Andreicuț, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

După hirotonia întru Arhiereu, din data de 24 iunie 2018 și până în prezent, Preasfinția Sa a hirotonit peste 90 de preoți și diaconi.

Din încredințarea Preasfințitului Părinte Iustin, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul este coordonatorul școlilor teologice din eparhie.

Întru mulți ani, Preasfinția Voastră!