Mulți dintre noi privesc ziua de marți 13 cu reticență, însă pentru pompieri, aceasta este doar un alt prilej de a transmite informații utile pentru gestionarea situațiilor de urgență.

De ce? Pentru că „ghinionul” în cazul incendiilor sau al accidentelor casnice nu este un dat, ci poate fi prevenit prin: prudență, atenție, informare.

Nu lăsa siguranța ta și a familiei tale în seama hazardului! O secundă de neatenție poate fi evitată printr-un comportament responsabil.

❄ Măsuri de prevenire pentru sezonul rece:

* Verifică sursele de căldură: Nu folosi sobe, centrale sau radiatoare cu defectiuni. Orice mică fisură la coșul de fum poate duce la intoxicații grave cu monoxid de carbon.

* Curățarea coșurilor de fum: Aceasta nu este opțională! Apelați la personal autorizat pentru curățarea periodică a hornurilor.

* Atenție la aerisire: Dacă folosești încălzire pe gaz sau lemne, asigură-te că există un flux constant de aer proaspăt în încăpere.

* Nu suprasolicita rețeaua electrică: Evită folosirea simultană a mai multor aparate de mare putere pe aceeași priză sau prelungitor.

* Supraveghează focul: Nu lăsa niciodată focul aprins în sobă sau radiatoarele în funcțiune atunci când pleci de acasă sau când dormi.

* Cenușa fierbinte: Aceasta trebuie depozitată doar în recipiente metalice, departe de materiale inflamabile.

* Ai grijă de persoanele vulnerabile din jurul tau, în special în aceste zile geroase. Nu lăsa copii nesupravegheați!