Începând cu data de 28 februarie 2026, trei servicii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își vor desfășura activitatea într-un sediu nou din Baia Mare.

Este vorba despre Serviciul Rutier, Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, precum și Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase. Acestea vor funcționa de la sfârșitul lunii februarie la noua adresă situată pe strada Vasile Alecsandri, nr. 81, bloc R1A, tronson C, în municipiul Baia Mare, județul Maramureș.

Reprezentanții instituției precizează că programul ghișeelor de lucru cu publicul rămâne neschimbat. Cetățenii pot consulta orarul și informațiile actualizate pe pagina oficială a inspectoratului.

Mutarea are ca scop îmbunătățirea condițiilor de lucru și facilitarea accesului cetățenilor la serviciile oferite, în linie cu mesajul instituțional de apropiere față de comunitate și eficientizare a activității.