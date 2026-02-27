Începând cu data de 28 februarie 2026, mai multe structuri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își vor desfășura activitatea într-un sediu nou, situat în municipiul Baia Mare.

Este vorba despre:

Serviciul Rutier

Serviciul Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase

Noua locație se află pe strada Vasile Alecsandri, nr. 81, bloc R1A, tronson C, județul Maramureș.

Reprezentanții IPJ Maramureș precizează că programul ghișeelor de lucru cu publicul nu a suferit modificări, iar cetățenii pot consulta orarul actualizat pe pagina oficială de internet a instituției, în secțiunile dedicate fiecărui serviciu.

Mutarea activității în noul sediu are ca scop îmbunătățirea condițiilor de lucru și a relației cu publicul, facilitând accesul cetățenilor la serviciile oferite de structurile de poliție.

Prin această schimbare, Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a fi mai aproape de cetățeni și mai eficient în îndeplinirea misiunilor sale.