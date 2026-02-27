Controalele efectuate în trafic de polițiști, nu înseamnă doar sancțiuni, fiecare verificare efectuată înseamnă un drum mai sigur pentru toți participanții la trafic.

Pe parcursul zilei de ieri, 26 februarie a.c., polițiștii orașului Săliștea de Sus și cei ai Postului de Poliție Săcel au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 30 de autoturisme, iar ca urmare a neregulilor constatate în baza O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice polițiștii au aplicat nouă sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul a cinci autoturism polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 7.000 de lei.