Un proiect de lege care prevede eliminarea impozitului pe venit pentru părinții cu minimum doi copii minori se apropie de votul final în Camera Deputaților. Proiectul a fost inițiat de deputatul Raisa Enachi și vizează aproximativ 1,2 milioane de contribuabili.

Propunerea legislativă stabilește că părinții care obțin venituri din salarii și au în întreținere cel puțin doi copii minori ar urma să fie scutiți integral de impozitul pe venit, cu condiția ca venitul brut anual să nu depășească 150.000 de lei.

Practic, plafonul corespunde unui salariu brut lunar de aproximativ 12.500 de lei. Pentru a beneficia de facilitate, părinții ar trebui să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere și documente care atestă numărul copiilor aflați în întreținere.

Inițiatorii susțin că procedura va fi una simplificată, pentru a evita birocrația suplimentară, potrivit Mediafax..

La un salariu mediu brut estimat pentru 2026 de circa 8.500 de lei, după reținerea contribuțiilor sociale, baza impozabilă ajunge la aproximativ 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10% înseamnă o reținere lunară de aproximativ 550 de lei.

Dacă proiectul va fi adoptat, această sumă ar rămâne integral la dispoziția familiei. În cazul a doi părinți eligibili, economia anuală poate depăși 13.000 de lei – echivalentul unui salariu suplimentar pe an.

Susținătorii proiectului spun că măsura de scutire de impozit pe venit, urmărește să sprijine familiile și să contribuie la combaterea declinului demografic. România se confruntă cu o rată scăzută a natalității și cu un nivel ridicat al sărăciei în rândul copiilor.

Inițiativa se inspiră din politici aplicate în state precum Polonia și Ungaria. În Polonia, programul „Family 500+” oferă sprijin financiar consistent familiilor cu copii. În Ungaria există facilități fiscale substanțiale pentru mamele cu mai mulți copii.

Diferența este că proiectul românesc ar introduce scutirea începând de la al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea.

Potrivit estimărilor inițiatorilor, măsura ar reduce veniturile bugetare cu aproximativ 8 miliarde de lei anual. În replică, aceștia susțin că banii rămași la familii se vor întoarce rapid în economie prin consum. Ei vor genera încasări din TVA și sprijinind companiile locale.

De asemenea, se mizează pe faptul că facilitățile fiscale ar putea încuraja munca legală și ar reduce dependența de ajutoarele sociale.