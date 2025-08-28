La data de 27 august a.c., în intervalul orar 11.00-13.00, polițiștii maramureșeni au format echipă și au acționat pe raza localității Ilba pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale.

La această acțiune au participat polițiștii orașului Tăuții Măgherăuș, Seini și ai Postului de Poliție Cicârlău, spijiniți de Serviciul Rutier și Grupa Canină.

Cu această ocazie, au fost legitimate 38 de persoane și au fost oprite pentru a fi verificate tot atâta autovehicule.

Pe parcursul acțiunii au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, au fost reținute 4 permise de conducere pentru nerespectarea prevederilor legal.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale depășește suma de 8.900 de lei.

foto ARHIVĂ