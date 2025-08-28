Polițiștii Postului de Poliție Comunal Mireșu Mare se bucura de un nou sediu unde își vor desfășura activitățile. Un mediu de muncă eficient încurajează munca și îi motivează pe cei aflați în slujba cetățenilor.

Ieri, 27 august a.c., polițiștii din Mireșu Mare au pășit cu multă încredere și recunoștință în noul sediu unde își vor petrece o bună parte din timp pentru a desfășura activități de serviciu.

Polițiștii a căror competență tertorială vizează localitățile Mireșu Mare, Dăneștii Chioarului, Lucăcești, Tulghieș, Remeți pe Someș, Iadăra și Stejara au fost prezenți, ieri alături de cei care au contribuit la finalizarea acestui proiect, la recepția efectuată cu ocazia finalizării lucrărilor la noul sediu.

Noul post de poliție este constituit dintr-un ansamblu modular compus din trei containere metalice și echipamentele necesare, fiind investită suma de 165.000 de lei pentru cearea unui mediu propice bunei desfășurări a activităților cu care se întâlnesc polițiștii în fiecare zi.

Încăperile sunt compartimentate într-o zonă de așteptare, trei birouri, un grup sanitar și un spațiu tehnic.

Ne dorim ca această schimbare să fie benefică pentru polițiști și pentru rezultatele activității lor, iar cetățenii care le vor călca pragul să fie primiți de căldura locului și întotdeauna de deschiderea polițiștilor pentru rezolvarea oricărei probleme pe care aceștia o întâmpină.