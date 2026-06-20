Un incident violent petrecut în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-un local public din Târgu Lăpuș, a necesitat intervenția de urgență a polițiștilor, după ce un bărbat a sesizat că a fost agresat.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost efectuat în jurul orei 03:00 de către un bărbat în vârstă de 39 de ani. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus pentru verificarea situației semnalate.

În urma primelor cercetări, oamenii legii au stabilit că, în timp ce se afla în incinta localului, bărbatul ar fi fost agresat fizic de un tânăr de 23 de ani. De asemenea, femeia care îl însoțea și care ar fi încercat să aplaneze conflictul ar fi fost, la rândul său, lovită de presupusul agresor.

Polițiștii au informat persoanele vătămate cu privire la drepturile pe care le au, însă acestea au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, urmând să fie stabilite cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.