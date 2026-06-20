Un moment deosebit a fost sărbătorit sâmbătă, 20 iunie, în comuna Cupșeni, unde lelea Varvara a lui Gheorghe lui Ipate, așa cum este cunoscută de consăteni, a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani.

Ajunsă la un secol de viață, sărbătorita continuă să impresioneze prin energia, optimismul și pofta de viață de care dă dovadă. Cei care au stat de vorbă cu aceasta au rămas surprinși de luciditatea și umorul său, dar și de bucuria cu care privește fiecare zi.

Cu prilejul aniversării, primarul comunei Cupșeni, Nicu Bude, i-a transmis un mesaj emoționant de apreciere și recunoștință.

„O viață plină de experiențe, de emoții și de povești pline de umor și energie. Din această performanță a dânsei se pot învăța multe, doar timp să ascultăm ne trebuie, dar tocmai acest timp nouă ne lipsește. În numele autorității publice locale, vă mulțumim pentru toată înțelepciunea împărtășită și pentru onoarea de a celebra o asemenea zi”, a transmis edilul.

În spiritul optimismului care o caracterizează pe centenară, primarul i-a adresat și o promisiune plină de căldură: „Așa cum ați spus, ne vedem în această formulă încă zece ani”.