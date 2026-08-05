Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 3-16 august, iar estimările indică o perioadă cu temperaturi foarte ridicate la începutul intervalului, urmată de o răcorire treptată și o creștere a instabilității atmosferice în mai multe regiuni.

Potrivit meteorologilor, canicula se va intensifica, iar vremea va deveni deosebit de caldă în aproape toată țara. În mijlocul primei săptămâni, temperaturile maxime pot ajunge la 39-41 de grade Celsius în vestul României, iar disconfortul termic va fi accentuat.

După data de 6 august, instabilitatea atmosferică va cuprinde mai întâi vestul și nord-vestul țării, apoi se va extinde treptat spre celelalte regiuni. În a doua săptămână a intervalului, valorile termice vor scădea ușor și se vor apropia de normalul perioadei.

Pentru perioada din jurul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului (Sfânta Maria), 15 august, prognoza pe termen mediu indică temperaturi mai apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului, după episodul de caniculă de la începutul lunii.

În majoritatea regiunilor, temperaturile maxime sunt estimate să se situeze în jurul valorilor de 27-34 de grade Celsius, însă meteorologii avertizează că pot exista intervale cu instabilitate atmosferică, averse și descărcări electrice.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sud și sud-est, în timp ce în zonele montane vremea va fi mai răcoroasă, cu temperaturi diurne sub 25 de grade.

În Maramureș temperaturile maxime vor crește până la 37-38 de grade pe 6 august, când va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

După această dată, vremea se va răcori, iar maximele vor coborî spre 28 de grade. În a doua săptămână, valorile medii vor fi între 28 și 32 de grade.

Minimele vor scădea de la 17-19 grade la început spre 13-16 grade. Instabilitatea atmosferică va fi frecventă după 6 august.