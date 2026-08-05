Românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități.

România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate (CEI) și de cartea de identitate simplă (CIS).

Cartea de identitate veche dispare treptat

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP), persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031.

După această dată, documentul nu va mai putea fi utilizat nici pentru călătoriile în statele Uniunii Europene sau din Spațiul Schengen, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe act nu a fost depășit.

Retragerea vechiului model este justificată de faptul că acesta este realizat pe suport Teslin și folosește elemente de securitate care nu mai corespund standardelor europene actuale.

Potrivit autorităților, noua generație de documente oferă o protecție mult mai ridicată împotriva falsificării și permite dezvoltarea serviciilor publice digitale.

În prezent, cetățenii pot solicita, în mod obișnuit, cartea electronică de identitate sau cartea de identitate simplă. Cartea de identitate model 1997 mai este emisă doar în situații excepționale, atunci când condițiile tehnice nu permit eliberarea de noi documente.

Acest lucru este valabil în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din străinătate, dar și pentru anumite categorii de persoane aflate în situații speciale, precum cele private de libertate, persoanele netransportabile sau pacienții internați în unități sanitare.

În toate celelalte situații, solicitanții primesc unul dintre noile tipuri de carte de identitate, în funcție de opțiunea exprimată și de prevederile legale.

Atât cartea electronică de identitate, cât și cartea de identitate simplă au dimensiunea unui card bancar și includ elemente moderne de securitate.

Diferența principală dintre cele două este reprezentată de cipul electronic. Cartea electronică de identitate îl include și permite autentificarea în serviciile publice digitale, utilizarea semnăturii electronice și identificarea online în relația cu instituțiile statului.

De asemenea, aceasta poate fi folosită ca document de călătorie în statele Uniunii Europene, în Spațiul Schengen și în alte state care recunosc acest tip de act, precum Republica Moldova sau Turcia.

Un alt avantaj este că modificarea domiciliului sau a reședinței poate fi făcută fără emiterea unei noi cărți de identitate, iar documentul poate fi solicitat inclusiv la ambasadele și consulatele României. Totodată, cartea electronică este disponibilă și pentru copiii cu vârsta sub 14 ani.

Buletinul simplu are același format și aceleași elemente moderne de securitate, însă nu conține cip electronic. Din acest motiv, nu poate fi utilizată pentru autentificarea în serviciile digitale și nici ca document de călătorie în afara României.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, aceasta reprezintă alternativa destinată persoanelor care nu doresc o carte de identitate cu cip.

Prima carte electronică de identitate este eliberată gratuit persoanelor care au împlinit 14 ani sau urmează să împlinească această vârstă în următoarele 30 de zile.

Pentru copiii sub 14 ani și pentru emiterea unui nou document în cazul pierderii, furtului, deteriorării sau modificării datelor personale se achită o taxă de 70 de lei.

Buletinul simplu costă 40 de lei, iar taxa poate fi plătită la unitățile bancare partenere sau prin stațiile SelfPay.