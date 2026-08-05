Agricultorii români suportă unele dintre cele mai ridicate costuri cu motorina dintre competitorii lor direcți și nu numai, în timp ce alte state reduc costurile de producție prin politici fiscale și scheme de sprijin, atrage atenția președintele Pactului Național pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă, Nicu Vasile.

„În timp ce alte state își protejează fermierii, industria și capitalul autohton, România pare să aleagă o direcție opusă. În loc să reducă deficitul bugetar prin reforme reale, prin eliminarea risipei din administrație, prin eficientizarea companiilor de stat și prin stimularea investițiilor, povara este transferată asupra celor care produc, investesc și plătesc taxe.

Deficitul bugetar nu poate fi redus prin falimentarea mediului de afaceri românesc și prin sărăcirea populației. O economie nu se dezvoltă prin taxe mai mari și costuri de producție tot mai ridicate, ci prin competitivitate, investiții și încurajarea capitalului autohton.

România trăiește din împrumuturi. Statul se împrumută pentru a acoperi cheltuieli curente, firmele se împrumută pentru a supraviețui, iar populația se împrumută pentru a face față costului vieții. Acest model nu este sustenabil’, se arată într-un comunicat al Pactului.

În luna iulie, clasamentul prețului la motorină era următorul: Rusia – 0,79 euro/litru, SUA – 0,87 euro/l, China – 0,97 euro/l, Canada – 1,07 euro/l, Australia – 1,16 euro/l, Argentina – 1,23 euro/l, Noua Zeelandă – 1,34 euro/l, Turcia – 1,54 euro/l, Franța – 1,78 euro/l, Ungaria – 1,90 euro/l, România – 2,00-2,08 euro/l, Marea Britanie – aproximativ 2,00 euro/l.

„Mesajul acestor cifre este îngrijorător: România se află printre statele cu cele mai ridicate prețuri la motorină din această comparație, deși nivelul veniturilor și al competitivității economiei este mult inferior celui din majoritatea acestor țări. Pentru fermieri, transportatori și industrie, fiecare cent în plus la combustibil înseamnă costuri de producție mai mari și competitivitate mai redusă’, explică Nicu Vasile, în comunicat.