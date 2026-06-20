Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat sâmbătă, 20 iunie, în mijlocul credincioșilor din Parohia Ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Slătioara, Protopopiatul Sighet.

Cu acest prilej, ierarhul a binecuvântat capela de cimitir, a sfințit clopotele bisericii și a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși, precum și autorități locale.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a subliniat importanța păstrării credinței și a tradițiilor creștine, îndemnându-i pe credincioși să rămână uniți în jurul Bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Grupului Psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în comunitate, preotul paroh Sorin Ilieș a primit Ordinul Omagial „Preot Nicolae Gherman”.

De asemenea, Diploma Anului Omagial a fost acordată Consiliului Parohial Slătioara, Comitetului Parohial Slătioara, precum și familiilor preotului pensionar Ioan Ilieș și Sandu Borodi, pentru implicarea și sprijinul acordat vieții parohiale.

Parohia Ortodoxă Slătioara numără în prezent 371 de credincioși. Localitatea este cunoscută pentru vechile sale vâltori, dintre care una mai este încă funcțională, pentru izvoarele sărate și minerale, pentru frumusețea peisajului și pentru păstrarea cu sfințenie a tradițiilor și a stilului de viață autentic românesc și creștinesc.

Foto: Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătm