La data de 16 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au organizat şi executat pe raza judeţului o acţiune în sistem integrat, împreună cu specialiști din cadrul Direcției Regionale Antifraudă 6 Oradea, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor ilicite de natură economico-financiară, care aduc atingere bugetului consolidat al statului.

Astfel, pe parcursul derulării acţiunii, poliţiştii au vizat transportul de mărfuri cu risc fiscal ridicat, transportul şi comercializarea de cereale, susceptibile că ar proveni din extern, contrabanda cu tutun şi comercializarea de produse alimentare.

În proximitatea localităţilor Petrova, Repedea şi Moisei au fost instituite filtre rutiere în cadrul cărora au fost efectuate verificări în ceea ce priveşte legalitatea documentelor privind transportul produselor cu risc fiscal ridicat, precum şi a celor prevăzute de actul normativ care reglementează regimul circulaţiei pe drumurile publice.

În urma controalelor efectuate, pentru abaterile constatate, poliţiştii au aplicat 19 sancţiuni contravenţionale în cuantum de aproximativ 13.000 de lei.

De asemenea, au fost aplicate măsuri complementare, fiind reţinute 5 certificate de înmatriculare şi retras un set de plăcuţe cu numere de înmatriculare.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Rutier, precum şi de sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina.