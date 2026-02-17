Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, marţi, decretul privind rechemarea lui Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat marţi, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru”, menționează comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Fost consilier al președintelui Klaus Iohannis (în perioada decembrie 2014 – iunie 2016), Dan Mihalache a ocupat funcţia de şef al Cancelariei Prezidenţiale şi şef al Administraţiei Prezidenţiale, până în iunie 2016, când a fost numit ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

În ianuarie 2021, Klaus Iohannis a semnat decretul privind acreditarea lui Sorin-Dan Mihalache în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Cipru, cu reşedinţa la Nicosia.

Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Dan Mihalache cu Ordinul Naţional „Steaua României” în rang de Cavaler.