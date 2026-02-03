Podul care leagă comunitatea de satul Bocicoel se deschide și circulația se reia chiar în această seară, este declarația fermă a autorităților județene.

„Joi seara am fost în Vișeu de Jos, am văzut situația la fața locului și am vorbit direct cu oamenii. Am vrut să fiu acolo, să ascult și să explic pașii care urmează, după ce Consiliul Județean Maramureș a avut expertiza tehnică realizată de ing. Mihai Vlad privind starea podului. Astăzi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a acceptat expertiza Consiliului Județean, realizată de expertul nostru atestat, iar pe baza acesteia repornim circulația pe podul de la Vișeu de Jos”, a subliniat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Societatea de Drumuri și Poduri Maramureș lucrează deja la punerea în practică a măsurilor prevăzute în expertiză, pentru ca redeschiderea să se facă în siguranță.

Cu toate acestea, CJSU Maramureș a instituit măsuri ferme de circulație:

• acces rutier permis doar vehiculelor de până la 3,5 tone

• circulație pe o singură bandă, în ambele sensuri, reglementată cu semafoare mobile

• bandă de circulație de 4 metri, centrată pe axul podului

• viteză maximă: 20 km/h

• oprirea pe pod este interzisă

• acces pietonal permis doar pe partea din aval, cu traseu marcat temporar

• accesul pietonal pe partea afectată din amonte rămâne interzis