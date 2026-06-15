În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Vișeu de Sus au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că, pe strada Bogdan Vodă, din localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu victimă.

Din primele verificări efectuate a reieșit că, o femeie de 47 de ani care conducea un autoturism pe direcția Vișeu de Jos- Vișeu de Sus ar fi efectuat un viraj la stânga și ar fi pierdut controlul autovehiculului, intrând astfel în coliziune cu un gard.

În urma evenimentului a rezultat rănirea femeii care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.